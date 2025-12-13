У Молдові зупинили поїзд Бухарест-Київ після повідомлення про бомбу

На виїзді з Молдови у пункті пропуску Велчинець зупинили пасажирський поїзд Бухарест-Київ після повідомлення про нібито закладену бомбу.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на пресслужбу Прикордонної поліції.

За попередніми даними, близько 12:50 на молдовсько-українському кордоні у пункті пропуску Велчинець при виїзді з Молдови зупинили поїзд, який рухався маршрутом Бухарест-Київ.

Зазначається, що раніше Укрзалізниця повідомила начальника поїзда про дзвінок на гарячу лінію, в якому невідомий чоловік повідомив про нібито закладену бомбу.

Зазначається, що на місце прибули спецслужби.

Раніше сьогодні у соцмережах повідомлялось про замінування потяга “Перемишль-Київ”.