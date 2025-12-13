У Молдові зупинили поїзд Бухарест-Київ після повідомлення про бомбу

На виїзді з Молдови у пункті пропуску Велчинець зупинили пасажирський поїзд Бухарест-Київ після повідомлення про нібито закладену бомбу.
Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на пресслужбу Прикордонної поліції.
За попередніми даними, близько 12:50 на молдовсько-українському кордоні у пункті пропуску Велчинець при виїзді з Молдови зупинили поїзд, який рухався маршрутом Бухарест-Київ.
Зазначається, що раніше Укрзалізниця повідомила начальника поїзда про дзвінок на гарячу лінію, в якому невідомий чоловік повідомив про нібито закладену бомбу.
Зазначається, що на місце прибули спецслужби.
Раніше сьогодні у соцмережах повідомлялось про замінування потяга “Перемишль-Київ”.
⚡️Замінували потяг Перемишль – Київ. Усі пасажири виведені на вулицю посеред поля. pic.twitter.com/bVbovCCfki— Генсек НАТО (@GensekNato15656) December 13, 2025