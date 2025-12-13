        Кримінал

        У Молдові зупинили поїзд Бухарест-Київ після повідомлення про бомбу

        Віктор Алєксєєв
        13 Грудня 2025 16:27
        Ілюстративне фото / Фото Укрзалізниця
        Ілюстративне фото / Фото Укрзалізниця

        На виїзді з Молдови у пункті пропуску Велчинець зупинили пасажирський поїзд Бухарест-Київ після повідомлення про нібито закладену бомбу.

        Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на пресслужбу Прикордонної поліції.

        За попередніми даними, близько 12:50 на молдовсько-українському кордоні у пункті пропуску Велчинець при виїзді з Молдови зупинили поїзд, який рухався маршрутом Бухарест-Київ.

        Зазначається, що раніше Укрзалізниця повідомила начальника поїзда про дзвінок на гарячу лінію, в якому невідомий чоловік повідомив про нібито закладену бомбу.

        Зазначається, що на місце прибули спецслужби.

        Раніше сьогодні у соцмережах повідомлялось про замінування потяга “Перемишль-Київ”.


