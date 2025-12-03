Понад 30 тисяч українців вже активували програму “3000 км Україною”: які напрямки найпопулярніші

3 грудня стартував перший етап програми “3000 км Україною”. За першу годину програму активували понад 30 тисяч українців, розпродано вже близько тисячі квитків. Найпопулярнішими виявилися рейси із Запоріжжя та Харкова.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Перший етап програми “3000 км Україною” дає можливість жителям прифронтових громад та їхнім родинам подорожувати залізницею у непікові періоди за бонусні кілометри. Вільні місця Укрзалізниця пропонуватиме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті.

Реклама

Реклама

Щоб скористатися програмою, необхідно встановити або оновити застосунок Укрзалізниці. Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п’ятниці 5 грудня.