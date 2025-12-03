У Тамбовській області РФ після нічної атаки БпЛА горіла нафтобаза

У ніч на 3 грудня влада Тамбовської та Воронезької областей РФ повідомили про пошкодження нафтобаз після атак безпілотників. Міністерство оборони Росії заявило, що за ніч було збито 102 українські БпЛА у кількох регіонах.

Як повідомив губернатор Тамбовської області Євген Первишов, пожежа на нафтобазі спалахнула нібито після падіння уламків українських безпілотників. На місці працювали пожежні підрозділи та правоохоронці. За інформацією Telegram-каналу Exilenova+, було уражено нафтобазу у селищі Дмитрівка.

У Воронезькій області також пошкоджені резервуари з пальним після атаки дронів. За даними місцевої влади, в результаті падіння збитого БпЛА пошкоджено кілька резервуарів з паливом. Займання не сталося.

У Міноборони РФ відзвітувало про збиття 102 українських дронів у Бєлгородській, Брянській, Курській, Ростовській, Астраханській, Саратовській та Воронезькій областях.