        Суспільство

        У Тамбовській області РФ після нічної атаки БпЛА горіла нафтобаза

        Галина Шподарева
        3 Грудня 2025 08:26
        Пожежа на нафтобазі у Тамбовській області / Фото: t.me/exilenova_plus
        У ніч на 3 грудня влада Тамбовської та Воронезької областей РФ повідомили про пошкодження нафтобаз після атак безпілотників. Міністерство оборони Росії заявило, що за ніч було збито 102 українські БпЛА у кількох регіонах.

        Як повідомив губернатор Тамбовської області Євген Первишов, пожежа на нафтобазі спалахнула нібито після падіння уламків українських безпілотників. На місці працювали пожежні підрозділи та правоохоронці. За інформацією Telegram-каналу Exilenova+, було уражено нафтобазу у селищі Дмитрівка.

        У Воронезькій області також пошкоджені резервуари з пальним після атаки дронів. За даними місцевої влади, в результаті падіння збитого БпЛА пошкоджено кілька резервуарів з паливом. Займання не сталося.

        У Міноборони РФ відзвітувало про збиття 102 українських дронів у Бєлгородській, Брянській, Курській, Ростовській, Астраханській, Саратовській та Воронезькій областях.


