“Зимове яйце” Фаберже на аукціоні Christie’s продане за рекордні $30,2 млн

На аукціоні Christie’s у Лондоні «Зимове яйце» Фаберже продали за £22,9 млн, або приблизно $30,2 млн, встановивши новий рекорд. Це один із останніх імператорських яєць, що залишалися у приватних руках.

Імперське «Winter Egg» Фаберже, створене в 1913 році як подарунок імператриці Марії Федорівні від Миколи II, було продане на аукціоні Christie’s за £22,9 млн ($30,2 млн). Торги тривали лише три хвилини, після чого яйце придбав анонімний колекціонер. Сума перевищила попередню оцінку аукціонного дому — £20 млн ($26 млн), повідомляє CNN.

Ціна відображає виняткову рідкість імператорських яєць Фаберже: усього було створено 50 таких виробів, із яких лише сім досі перебувають у приватних колекціях. Жодне з імператорських яєць не з’являлося на аукціонах понад 23 роки.

Яйце виготовлене переважно з гірського кришталю та нагадує крижаний блок, припорошений інеєм. Зовнішній шар прикрашений платиновим орнаментом зі сніжинок і 4 500 діамантами огранки «троянда». Усередині міститься традиційний «сюрприз» Фаберже — мініатюрний підвісний кошик з анемонами, вирізьбленими з білого кварцу, нефриту та гранатів.

Над дизайном працювала ювелірка Альма Піл, племінниця головного майстра Фаберже Альберта Холмстрьома. За легендою, ідея виникла після того, як вона побачила на вікні майстерні узори з кристалів льоду.

Після революції 1917 року яйце було вилучене більшовиками та продане разом з іншими імператорськими коштовностями. У 1920–1930-х роках його придбав британський антикварний дім Wartski всього за £450 (близько $30 тис. у сьогоднішньому еквіваленті). З того часу виріб неодноразово переходив між приватними колекціями, востаннє з’явившись на торгах у 1994 році, коли його продали за 7,2 млн швейцарських франків. У 2002 році яйце встановило новий рекорд — $9,6 млн.

Нинішній продаж став частиною ширшої колекції з майже 50 предметів Фаберже, виставлених на аукціон невідомим представником княжої родини. У Christie’s зазначили, що новий рекорд підкреслює «значущість, рідкісність і художню майстерність одного з найкращих творінь Фаберже».