Зрадницю, яка передавала ворогу позиції ЗСУ на Покровському напрямку, засудили до 15 років із конфіскацією

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агентку ФСБ, яка передавала росіянам локації українських підрозділів на Покровському напрямку. Як повідомили в СБУ, жінка коригувала авіаудари й артилерійські обстріли по Донеччині та допомагала ворогу просуватися в бік Покровська.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисницю у жовтні 2024 року в Кіровоградській області, куди вона прибула під виглядом переселенки, щоб звідти виїхати до росії. Розслідування встановило, що жінка була частиною агентурної мережі ФСБ, яка діяла на сході України. Для конспірації учасники мережі працювали окремо один від одного, координуючи свою діяльність через одного куратора.

Раніше співробітники СБУ затримали поблизу фронту двох інших учасників ворожої групи, які відстежували рух колон української бронетехніки. Ще однією коригувальницею виявилась завербована ФСБ 39-річна мешканка Покровського району, яка збирала дані про укріплення та бойові позиції ЗСУ.

Згодом вона переїхала до Світловодська на Кіровоградщині, де орендувала квартиру й готувала маршрут втечі до росії через треті країни. Під час обшуку в неї вилучили російський паспорт та смартфон, з якого вона контактувала з куратором.

Суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.