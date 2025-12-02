СБУ затримала шпигуна з Великобританії, який працював на РФ, — ЗМІ

Служба безпеки України затримала британського інструктора за підозрою в шпигунстві на замовлення РФ. Спецоперацію проводила контррозвідка СБУ разом із британськими спецслужбами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела у СБУ.

За інформацією видання, громадянин Британії Росс Девід Катмор у 2024-2025 роках виконував в Україні завдання російських спецслужб. Затриманого підозрюють в розвідувально-диверсійній діяльності в Україні. Наразі він заарештований і перебуває під вартою.

За даними джерела, у 2024 році Катмор прибув до України як інструктор з метою навчання військових ЗСУ. Мав бойовий досвід, набутий під час служби в армії та операціях на Близькому Сході.

Як зазначає джерело РБК-Україна, розглядається версія, за якою російські спецслужби могли передати агенту вогнепальну зброю та боєприпаси для здійснення “цільових убивств” в Україні.

“Зокрема, є підстави вважати, що він завозив і розподіляв зброю, якою були вбиті Дем’ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій”, – йдеться в публікації.