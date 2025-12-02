У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ зросла до 45 людей

Після ракетного удару по Дніпру, якого росіяни завдали у понеділок, число постраждалих збільшилося до 45 людей. Четверо людей загинули.

Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

“Атакувавши місто, росіяни вбили чотирьох мешканців. По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих. Загалом їх – 45”, – йдеться в повідомленні.

30 постраждалих лишаються в лікарні, десятеро – досі у важкому стані.

Нагадаємо, вдень 1 грудня окупанти завдали по Дніпру ракетного удару, внаслідок якого загинули четверо людей. Пошкоджені адмінбудівля, підприємства, чотири будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, дві СТО, понад пів сотні авто.

Сьогодні у Дніпрі – день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.