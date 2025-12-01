FPV-дрон вдарив по автівці у Золочівській громаді – двоє поранених

У селі Клинова-Новоселівка російський FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль, поранивши двох чоловіків. Про це повідомила поліція Харківської області.

Інцидент стався 1 грудня близько 16:00 на території Золочівської громади. Внаслідок прямого влучання безпілотника в автомобіль постраждали двоє місцевих жителів віком 40 і 47 років. Чоловіки отримали осколкові поранення, їх госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.

За фактом атаки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України за статтею про воєнні злочини. Правоохоронці документують обставини чергового удару по цивільному населенню Харківської області.

Реклама