Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу у Золочівській громаді

30 серпня ворог вдарив БпЛА по селу Велика Рогозянка Золочівської громади Богодухівського району Харрківської області. Влучання прийшлось на територію приватного домоволодіння. Внаслідок удару пошкоджений житловий будинок, зруйнована літня кухня та господарча споруда, на уламках яких зайнялася пожежа площею 150 м кв.
Про це повідомили у ДСНС.
На щастя без постраждалих.
З наслідками ворожої атаки боролись 2 оперативні відділення та 1 медичних розрахунок ДСНС. Загалом 13 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.