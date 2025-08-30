Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу у Золочівській громаді

У районі Добропілля ворог перебуває в оточенні і методично ліквідовується

З наслідками ворожої атаки боролись 2 оперативні відділення та 1 медичних розрахунок ДСНС. Загалом 13 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

Про це повідомили у ДСНС.

30 серпня ворог вдарив БпЛА по селу Велика Рогозянка Золочівської громади Богодухівського району Харрківської області. Влучання прийшлось на територію приватного домоволодіння. Внаслідок удару пошкоджений житловий будинок, зруйнована літня кухня та господарча споруда, на уламках яких зайнялася пожежа площею 150 м кв.