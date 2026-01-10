У низці регіонів України у неділю очікують значні опади та штормовий вітер

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 11 січня, в Україні очікується ускладнення погодних умов у південних, східних, центральних областях та на Харківщині. У цих регіонах буде хмарно, прогнозуються сніг і дощ, а у південно-східній частині та вдень на Харківщині — значні опади, налипання мокрого снігу й ожеледь. На дорогах утвориться ожеледиця, пориви південного вітру сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях уночі та вдень становитиме 5–10 градусів морозу. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

На решті території країни очікується хмарна погода з проясненнями без опадів, лише у західних областях удень можливий невеликий сніг. На дорогах місцями збережеться ожеледиця. Температура вночі становитиме 15–20 градусів морозу, вдень — 9–14 градусів морозу. Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с.

У Київській області та в Києві 11 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 15–20 градусів морозу, вдень 9–14 градусів морозу. У столиці вночі очікується 16–18 градусів морозу, вдень — 10–12 градусів морозу.