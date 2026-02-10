У керівника детективів НАБУ знайшли “прослушку”

У помешканні керівника підрозділу детективів, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

За даними НАБУ, йдеться про керівника підрозділу детективів, у провадженні якого перебувають справи щодо махінацій під час закупівлі безпілотних літальних апаратів. Також він входить до складу групи детективів у справі «Мідас».

У бюро зазначили, що за попередніми даними спробу встановлення засобів прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів. Інші деталі наразі не розголошуються.

Реклама

Реклама

Національне антикорупційне бюро вже розпочало досудове розслідування за фактом незаконного встановлення пристроїв для прихованого зняття інформації.