        У керівника детективів НАБУ знайшли “прослушку”

        Сергій Бордовський
        10 Лютого 2026 18:00
        У помешканні керівника підрозділу детективів НАБУ виявили пристрої для прихованого зняття інформації / Фото: НАБУ
        У помешканні керівника підрозділу детективів, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

        За даними НАБУ, йдеться про керівника підрозділу детективів, у провадженні якого перебувають справи щодо махінацій під час закупівлі безпілотних літальних апаратів. Також він входить до складу групи детективів у справі «Мідас».

        У бюро зазначили, що за попередніми даними спробу встановлення засобів прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів. Інші деталі наразі не розголошуються.

        Національне антикорупційне бюро вже розпочало досудове розслідування за фактом незаконного встановлення пристроїв для прихованого зняття інформації.


