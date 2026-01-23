Колишньому заступнику голови ОП Ростиславу Шурмі оголосили підозру у розтраті та відмиванні коштів

Антикорупційні органи оголосили підозру колишньому заступнику голови Офісу президента Ростиславу Шурмі у розтраті чужого майна та відмиванні коштів. Кримінальна справа стосується сонячних електростанцій у Запорізькій області, пов’язаних із його родиною.

Як повідомляє Суспільне, кримінальне провадження щодо Ростислава Шурми відкрили понад два роки тому. Воно пов’язане з діяльністю сонячних електростанцій, частка в яких належить його братові Олегу Шурмі. У 2022 році ці станції опинилися на тимчасово окупованій території Запорізької області та, за версією слідства, перестали постачати електроенергію в українську енергосистему, але продовжували отримувати виплати від державного підприємства «Гарантований покупець».

Слідство вважає, що з липня 2022 року компанії, пов’язані з братом Шурми, неправомірно отримали понад 141 мільйон гривень. За версією НАБУ і САП, це стало можливим завдяки впливу Ростислава Шурми, який у той період курував енергетику в Офісі президента. Сам він раніше заперечував звинувачення і заявляв, що електростанції постачали електроенергію в об’єднану енергосистему України.

У січні 2026 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила дев’ять підозр у справі, зокрема братам Шурмам, керівникам їхніх компаній та колишньому комерційному директору «Запоріжжяобленерго». Слідство вважає, що гроші виводилися через підконтрольну фірму «МК Рітейл» за фіктивними договорами, а згодом переводилися на особисті рахунки родичів.

Ростислав Шурма звільнився з посади у 2024 році та переїхав до Німеччини. Підозру йому оголосили заочно. Запобіжні заходи щодо більшості фігурантів справи ще розглядаються, досудове розслідування триває.