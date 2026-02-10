Посадовця КМДА підозрюють у розтраті 666 тисяч гривень на реконструкції монастиря

У Києві правоохоронці повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства у розтраті бюджетних коштів під час реконструкції келії Флорівського монастиря. Слідство встановило переплату у розмірі 666 тисяч гривень через завищення обсягів і вартості виконаних робіт.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, заступник генерального директора Київського науково-методичного центру Департаменту охорони культурної спадщини КМДА підписав фірмі-підряднику документи, у яких були необґрунтовано завищені обсяги робіт та їхня вартість.

Так, правоохоронці встановили, що між комунальним підприємством, в особі 53-річного посадовця, та приватним підприємством було укладено договір по будівництву, реставрації та капітальному ремонту однієї з келій Флорівського монастиря.

“По завершенню робіт підозрюваний, перебуваючи у змові із підрядником, підписав останньому звітні документи, у яких навмисно було вказано більші обсяги робіт та їх вартість. Відтак, надалі на рахунок фірми було перераховано понад 15 мільйонів гривень бюджетних коштів, з яких 666 тисяч гривень становила переплата”, – розповіли в поліції.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Санкція за статтею – до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.