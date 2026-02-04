Розкрадання зерна на майже 30 млн грн: підозрюються нардеп і депутат Київської облради

НАБУ та СБУ викрили схему заволодіння врожаєм соняшника та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. Сума збитків — майже 30 млн грн. Організатори — народний обранець, якого вже обвинувачують в одержанні від аграрія $85 тис. хабаря, та депутат Київської обласної ради.

Про це повідомили в НАБУ.

Імена підозрюваних в бюро не називають. За інформацією ЗМІ, йдеться про Анатолія Гунька, народного депутата від “Слуги народу”.

За даними слідства, у 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн.

У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції. Цього разу забезпечили відвантаження на підконтрольні склади 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах.

У підсумку за обома епізодами державі заподіяли збитків на майже 30 млн грн.

Про підозру повідомили:

народному депутату України IX скликання (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

депутату Київської обласної ради (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

двом керівникам ДП у структурі НААН (ч. 5 ст. 191 КК України);

пособнику (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.