Контракт 18–24: військові зможуть отримати обов’язкову річну відстрочку після служби

Військовослужбовці, які проходять службу за “Контрактом 18–24”, мають отримати обов’язкове право на відстрочку від мобілізації на один рік після завершення служби. Відповідний законопроєкт уже доопрацьовано та планують повторно винести на голосування до Верховної Ради.

Про це повідомив міністр оборони Україні Михайло Федоров.

“Важлива частина контракту для військових 18–24 — можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби”, — зазначили у Міноборони.

Команда Міністерства оборони разом із Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт, який цього тижня знову подадуть на голосування до Верховної Ради.

“Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки”, — написав Федоров.

У Міноборони розраховують на підтримку народних депутатів, оскільки такі інструменти підвищують довіру до системи комплектування та держави й сприяють формуванню сучасної професійної армії, де служба є усвідомленим вибором.