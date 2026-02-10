Окупанти шукають шляхи поновити доступ до Starlink та шантажують родини українських полонених

Росіяни використовують родини українських військовополонених як інструмент тиску та маніпуляцій. Зафіксовані випадки погроз із вимогами офіційно реєструвати термінали Starlink для подальшого використання проти України.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Міністерству Оборони у взаємодії з інженерами компанії Space X вдалося відключити нелегальні термінали Starlink. За їхньою допомогою в армії країни-агресорки був організований зв’язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе, які завдавали значної шкоди в тилу – йдеться в повідомленні.

Після втрати цього каналу зв’язку окупанти почали чинити тиск на родини українських полонених. Зафіксовані випадки погроз і вимог зареєструвати на себе термінали Starlink, які надалі планується використовувати у військових цілях проти України.

У Коордштабі наголошують, що співпраця з окупантами є небезпечною, а офіційна реєстрація термінала передбачає ідентифікацію особи. У разі використання такого обладнання для керування дронами або атак на інфраструктуру факт реєстрації може стати підставою для кримінальної відповідальності. Родинам радять у випадку отримання погроз або шантажу негайно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних органів.