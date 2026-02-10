        Події

        Росіяни вдарили дроном по автівці, яка розвозила хліб на Харківщині: постраждав посадовець громади

        Галина Шподарева
        10 Лютого 2026 11:50
        Знищена російським дроном автівка з хлібом / Фото: Борівська селищна рада
        Знищена російським дроном автівка з хлібом / Фото: Борівська селищна рада

        Сьогодні, 10 лютого, під час доставки гуманітарної допомоги в селі Оскіл Харківської області російський безпілотник атакував автомобіль виконуючого обов’язки старости Піско-Радківського старостинського округу. Унаслідок удару транспортний засіб згорів, посадовець зазнав поранень.

        Про це повідомили в Борівській селищній раді.

        У результаті удару автівка з гуманітарною допомогою згоріла вщент.

        Виконуючий обов’язки старости дістав незначні поранення. Загрози життю постраждалого немає.

        Нагадаємо, протягом доби з 9 по 10 лютого російські військові обстріляли Харків і ще дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей.

        Наслідки влучання російського дрона в авто / Фото: Ізюмська районна військова адміністрація

