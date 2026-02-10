Росіяни вдарили дроном по автівці, яка розвозила хліб на Харківщині: постраждав посадовець громади

Politico: У Брюсселі готують план з п’яти пунктів для вступу України до ЄС до 2027 року

Нагадаємо, протягом доби з 9 по 10 лютого російські військові обстріляли Харків і ще дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей.

Про це повідомили в Борівській селищній раді .

Сьогодні, 10 лютого, під час доставки гуманітарної допомоги в селі Оскіл Харківської області російський безпілотник атакував автомобіль виконуючого обов’язки старости Піско-Радківського старостинського округу. Унаслідок удару транспортний засіб згорів, посадовець зазнав поранень.