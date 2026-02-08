SpaceX відновила запуски Falcon 9 після паузи та вивела на орбіту 25 супутників Starlink

Компанія SpaceX відновила польоти ракети Falcon 9 після короткої перерви, пов’язаної з технічною аномалією. Черговий запуск із Каліфорнії завершився успішним виведенням супутників Starlink на орбіту.

SpaceX відновила запуски ракети Falcon 9 та успішно вивела на низьку навколоземну орбіту 25 супутників Starlink. Про це повідомляє space.com.

Запуск відбувся у суботу, 7 лютого, о 15:58 за східним часом США зі стартового майданчика SLC-4E на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Приблизно через годину після старту компанія підтвердила успішне розгортання супутників групи 17-33.

Перед цим SpaceX тимчасово призупинила польоти Falcon 9 через аномалію верхнього ступеня ракети під час попереднього запуску. Після перевірок компанія дозволила повернення ракети до експлуатації.

Перший ступінь ракети з бортовим номером 1088 виконав свій 13-й політ і успішно здійснив посадку на морську платформу Of Course I Still Love You, розташовану в Тихому океані.