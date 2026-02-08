Коли виступають українці 8 лютого на Олімпіаді-2026: повний розклад

8 лютого українські спортсмени продовжать виступи на Зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Згідно з офіційним розкладом, цього дня українці змагатимуться у сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні та санному спорті.

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим сайтом. Якщо ви продовжите користуватися цим сайтом, ми вважатимемо, що ви ним задоволені. OK Політика Cookies