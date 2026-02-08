        Спорт

        Коли виступають українці 8 лютого на Олімпіаді-2026: повний розклад

        Сергій Бордовський
        8 Лютого 2026 09:57
        ілюстративне фото: НОК України
        8 лютого українські спортсмени продовжать виступи на Зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Згідно з офіційним розкладом, цього дня українці змагатимуться у сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні та санному спорті.

        • О 10:00 відбудеться кваліфікація зі сноубордингу у паралельному слаломі-гіганті серед жінок.
        • О 12:30 заплановані змагання з гірськолижного спорту у дисципліні даунгіл серед жінок.
        • О 13:30 стартують лижні перегони у скіатлоні серед чоловіків.
        • О 15:05 відбудеться біатлонна змішана естафета.
        • О 15:26 заплановано фінальний раунд жіночого паралельного слалому-гіганта у сноубордингу.
        • О 18:00 пройдуть третій і четвертий заїзди у санному спорті в одномісних санях серед чоловіків.

