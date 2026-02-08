Коли виступають українці 8 лютого на Олімпіаді-2026: повний розклад

8 лютого українські спортсмени продовжать виступи на Зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Згідно з офіційним розкладом, цього дня українці змагатимуться у сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні та санному спорті.
- О 10:00 відбудеться кваліфікація зі сноубордингу у паралельному слаломі-гіганті серед жінок.
- О 12:30 заплановані змагання з гірськолижного спорту у дисципліні даунгіл серед жінок.
- О 13:30 стартують лижні перегони у скіатлоні серед чоловіків.
- О 15:05 відбудеться біатлонна змішана естафета.
- О 15:26 заплановано фінальний раунд жіночого паралельного слалому-гіганта у сноубордингу.
- О 18:00 пройдуть третій і четвертий заїзди у санному спорті в одномісних санях серед чоловіків.