Україна розраховує на отримання винищувачів Rafale від Франції – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен обговорив розширення авіаційних спроможностей України, зокрема перспективу отримання французьких винищувачів Rafale. Про це повідомляє Офіс президента.

Катрін Вотрен уперше відвідала Україну після призначення на посаду в жовтні минулого року. Основну увагу сторони приділили військовій допомозі, посиленню української протиповітряної оборони та розвитку авіації за рахунок літаків Mirage і Rafale.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки чергового масованого російського удару по Україні та наголосив на критичній потребі в системах ППО і сучасних бойових літаках. За його словами, Mirage вже інтегровані в систему протиповітряної оборони України та використовуються для знищення ударних дронів, зокрема типу Shahed.

Президент зазначив, що Україна розраховує на реалізацію домовленостей щодо отримання Rafale як складової майбутньої сучасної авіації та на постачання нового покоління систем SAMP/T. Він підкреслив, що швидке надходження цих систем суттєво посилить захист українського неба на тлі постійних російських атак.

Катрін Вотрен запевнила, що Франція дотримуватиметься взятих на себе зобов’язань, зокрема в частині Rafale, а постачання здійснюватимуться відповідно до програми SAFE. Вона також наголосила на готовності Франції залишатися відданим партнером України та залучати європейський оборонно-промисловий комплекс до посилення спільних спроможностей.

Окремо сторони обговорили співпрацю в оборонній сфері, зокрема модернізацію радарів і виробництво дронів, а також санкційну політику проти Росії. Зеленський відзначив дії Франції щодо затримання танкера тіньового флоту РФ і наголосив на важливості поширення такої практики іншими країнами.