Росія шукає робочу силу в Індії та Південній Азії через гострий дефіцит працівників

Росія на тлі найгострішої за десятиліття кризи на ринку праці почала активно залучати трудових мігрантів з Індії, Шрі-Ланки та інших країн Південної Азії, намагаючись компенсувати нестачу робочої сили, спричинену демографічними проблемами та війною проти України, пише Bloomberg.

За оцінками російської влади, до кінця десятиліття економіці країни бракуватиме близько 11 млн працівників. Раніше Росія покладалася переважно на мігрантів з країн Центральної Азії, однак нині рекрутери розширюють географію пошуку, звертаючись до одних із найнаселеніших країн світу.

Питання трудової міграції стало одним із ключових під час візиту президента Володимира Путіна до Нью-Делі в грудні, коли сторони підписали угоду про спрощення процедур тимчасового працевлаштування. Ще до укладення домовленостей кількість дозволів на роботу, виданих громадянам Індії, зросла до понад 56 тисяч торік проти близько 5 тисяч у 2021 році. Загалом у 2025 році Росія видала понад 240 тисяч дозволів на роботу іноземцям – це найвищий показник щонайменше з 2017 року.

Значна частина приросту припадає на громадян Індії, Бангладеш, Шрі-Ланки та Китаю. У 2025 році працівники з Південної Азії почали працювати на комунальних роботах у великих містах Росії, а також у будівництві, ресторанах та міських службах.

Рекрутингові агентства зазначають, що російський ринок праці зазнає структурних змін. Компанії дедалі більше зацікавлені у працівниках, прив’язаних до конкретного роботодавця візами та контрактами, оскільки мігранти з безвізових країн частіше змінюють роботу. Деякі агентства вже відкрили навчальні центри в Індії, зокрема для підготовки зварювальників, а також організовують курси російської мови для майбутніх працівників сфери послуг.

Ситуацію на ринку праці різко погіршила війна проти України. Окрім мобілізації, значна кількість працівників перейшла з цивільних галузей у військово-промисловий сектор, а від 500 до 800 тисяч людей працездатного віку, за оцінками експертів, залишили країну. Після теракту в підмосковному Crocus City Hall у 2024 році Росія також посилила правила безвізової міграції, що призвело до зменшення кількості іноземців у країні.

Дефіцит кадрів уже відчувають великі компанії. Найбільший російський гірничодобувний виробник Норнікель рік тому недораховувався близько 10 тисяч працівників у Сибіру і досі має тисячі вакантних місць. Суднобудівна корпорація Ak Bars повідомляє про нестачу 1,5-2 тисячі працівників, через що працює приблизно на половину потужностей.

Залучення працівників з Азії часто є вигіднішим для роботодавців, оскільки їхня оплата праці нижча. Паралельно Росія намагається компенсувати дефіцит робочої сили за рахунок громадян Північної Кореї, кількість яких у країні зростає з 2022 року.

Експерти зазначають, що проблема має довгостроковий характер. Населення Росії продовжує старіти, а частка молоді скорочується, тож дефіцит робочої сили залишатиметься структурною реальністю для економіки країни на десятиліття вперед.