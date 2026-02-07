Юлія Левченко з особистим рекордом виграла другий поспіль старт у стрибках у висоту

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко стала переможницею змаганнь Континентального туру, що відбувся у німецькому Вайнгаймі, пише Суспільне Спорт.

У Вайнгаймі Левченко змагалася проти восьми суперниць. Серед них була бронзова призерка чемпіонату світу-2024 у приміщенні Лія Апостоловські, американка Санаа Барнс. Також на старт вийшла і ексукраїнська стрибунка Марина Ковтунова, що з 2025 року представляє на міжнародних змаганнях Німеччину.

Левченко розпочала змагання з планки 1.76 м і безпомилково долала наступні висоти. На планці 1.84 м вона залишилася у секторі з п’ятьма іншими стрибунками, а на висоті 1.88 м забезпечила собі щонайменше “срібло” турніру.

Вирішальною у плані визначення переможниці змагань для Левченко стала висота 1.91 м. Українці вдалося її подолати, тоді як американці Барнс, що єдиною залишилася з нею у секторі — взяти її з трьох спроб не вдалося.

Залишившись у секторі одна, Левченко ще й оновила особистий рекорд сезону — подолала планку 1.95 м. А ось висота 1.97 м українській легкоатлетці не підкорилася.