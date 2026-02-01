Призерка Олімпіади-2024 Геращенко тріумфально повернулася у сектор

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко здобула перемогу на командному чемпіонаті України-2026, упевнено вигравши перші змагання після тривалої перерви. Це був її перший старт із вересня 2024 року, повідомляє Суспільне Спорт.

30-річна Ірина Геращенко, одна з лідерок збірної України та призерка Олімпійських ігор-2024, успішно повернулася до змагань після декретної паузи. Свій перший із 2024 року старт вона провела на командному чемпіонаті України-2026, де виборола золото.

Геращенко розпочала виступ із висоти 1,70 м, яку взяла з першої спроби, так само впевнено подолавши 1,75 м та 1,80 м. Планку 1,80 м змогли взяти лише три спортсменки — Геращенко, Оксана Окунєва та Ірина Безсмертна. Вирішальною стала висота 1,83 м, яку Геращенко підкорила з першої спроби, тоді як її суперниці не впоралися з цією позначкою.

Після цього українка з першої спроби взяла 1,86 м і 1,90 м, емоційно відсвяткувавши успіх. Спроби на 1,94 м цього разу виявилися невдалими. Результат 1,90 м приніс їй упевнену перемогу.

Після виступу Геращенко в коментарі для «Суспільне Спорт» повідомила, що планує виступити також на Кубку України та чемпіонаті України з легкої атлетики, які відбудуться у лютому.