Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи-2025

Європейська федерація легкої атлетики оголосила номінанток на звання найкращої спортсменки континенту у 2025 році. До списку потрапила й українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Переможця буде оголошено 25 жовтня.

Про це повідомляє European Athletics.

Ярослава Магучіх цього сезону здобула бронзу чемпіонату світу, срібло Діамантової ліги та золото чемпіонату Європи у приміщенні.

Реклама

Реклама

Окрім Магучіх претендентами на нагороду стали ще дев’ять спортсменок:

Надя Баттоклетті (Італія);

Фемке Бол (Нідерланди);

Джорджия Гантер Белл (Велика Британія);

Дітаджі Камбунджі (Швейцарія);

Кейт О’Коннор (Ірландія);

Марія Перес (Іспанія);

Джессіка Схілдер (Нідерланди);

Тіна Шутей (Словенія);

Йорінде ван Клінкен (Нідерланди).

Нагадаємо, Магучіх стала найкращою легкоатлеткою в Європі у 2024 році. У фінальному голосуванні вона випередила нідерландку Фемке Бол та британку Кілі Годжкінсон.