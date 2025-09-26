Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи-2025

Європейська федерація легкої атлетики оголосила номінанток на звання найкращої спортсменки континенту у 2025 році. До списку потрапила й українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Переможця буде оголошено 25 жовтня.
Про це повідомляє European Athletics.
Ярослава Магучіх цього сезону здобула бронзу чемпіонату світу, срібло Діамантової ліги та золото чемпіонату Європи у приміщенні.
Окрім Магучіх претендентами на нагороду стали ще дев’ять спортсменок:
- Надя Баттоклетті (Італія);
- Фемке Бол (Нідерланди);
- Джорджия Гантер Белл (Велика Британія);
- Дітаджі Камбунджі (Швейцарія);
- Кейт О’Коннор (Ірландія);
- Марія Перес (Іспанія);
- Джессіка Схілдер (Нідерланди);
- Тіна Шутей (Словенія);
- Йорінде ван Клінкен (Нідерланди).
Нагадаємо, Магучіх стала найкращою легкоатлеткою в Європі у 2024 році. У фінальному голосуванні вона випередила нідерландку Фемке Бол та британку Кілі Годжкінсон.