        Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи-2025

        Галина Шподарева
        26 Вересня 2025 13:41
        Ярослава Магучіх / Фото: european-athletics
        Ярослава Магучіх / Фото: european-athletics

        Європейська федерація легкої атлетики оголосила номінанток на звання найкращої спортсменки континенту у 2025 році. До списку потрапила й українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Переможця буде оголошено 25 жовтня.

        Про це повідомляє European Athletics.

        Ярослава Магучіх цього сезону здобула бронзу чемпіонату світу, срібло Діамантової ліги та золото чемпіонату Європи у приміщенні.

        Окрім Магучіх претендентами на нагороду стали ще дев’ять спортсменок:

        • Надя Баттоклетті (Італія);
        • Фемке Бол (Нідерланди);
        • Джорджия Гантер Белл (Велика Британія);
        • Дітаджі Камбунджі (Швейцарія);
        • Кейт О’Коннор (Ірландія);
        • Марія Перес (Іспанія);
        • Джессіка Схілдер (Нідерланди);
        • Тіна Шутей (Словенія);
        • Йорінде ван Клінкен (Нідерланди).

        Нагадаємо, Магучіх стала найкращою легкоатлеткою в Європі у 2024 році. У фінальному голосуванні вона випередила нідерландку Фемке Бол та британку Кілі Годжкінсон.


