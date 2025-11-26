У США закрито справу проти Трампа щодо спроби скасувати результати виборів 2020 року

Суд у Сполучених Штатах припинив провадження проти президента Дональда Трампа та його соратників у справі щодо спроби скасувати підсумки виборів 2020 року. Рішення ухвалили після клопотання прокурора, який вказав на відсутність юрисдикції штату.

Про це пише CNN.

Прокурор штату Джорджія подав клопотання про припинення справи, аргументуючи це тим, що вона належить до федеральної, а не до штатної юрисдикції. Він послався на позицію спеціального прокурора Джека Сміта, який у кінці 2024 року, після переобрання Трампа, відкликав висунуті обвинувачення.

“Враховуючи складність юридичних питань, що розглядаються, подання цієї справи на розгляд присяжних у 2029, 2030 чи навіть 2031 році було б не чим іншим, як видатним подвигом”, — написав прокурор у справі Пітер Скандалакіс.

Він також додав, що розглядав можливість розділення провадження, щоб спочатку судити інших фігурантів, однак такий підхід він назвав нелогічним, надмірно обтяжливим і занадто витратним для штату та округу Фултон.

Закриття цього провадження означає, що Трамп не понесе кримінальної відповідальності за спроби скасувати свою поразку на виборах 2020 року. Це була остання відкрита кримінальна справа проти чинного президента США.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року протестувальники прорвали кордон поліції у Вашингтоні та увірвалися до будівлі Капітолія, де Конгрес мав затвердити результати президентських виборів. Через штурм засідання тимчасово перервали, а будівлю закрили на вхід та вихід. Пізніше законодавці поновили роботу і затвердили перемогу Джо Байдена. Унаслідок подій загинули п’ятеро людей, серед них четверо учасників заворушень і один поліцейський; поранення дістали протестувальники та правоохоронці.

Події 6 січня стали підставою для оголошення Трампу другого імпічменту. Палата представників звинуватила тодішнього президента у “підбурюванні до повстання” та 13 січня проголосувала за імпічментом. Сенат не зібрав необхідної кількості голосів для засудження.

У липні 2024 року Верховний суд США ухвалив, що Трамп може претендувати на імунітет від кримінального переслідування у справі, пов’язаній зі штурмом Капітолія.