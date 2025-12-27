У Польщі у масштабній ДТП загинуло п’ятеро українців

У масштабній ДТП загинуло п’ятеро українців. Про це повідомив речник районної прокуратури в Ополі, прокурор Станіслав Бар, передає Польське Радіо.

У переддень Різдва близько 6:30 на перехресті національних доріг 94 та 39 у Зеленцицях відбулося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. Особи п’ятьох із шести жертв будуть встановлені після генетичного тестування. Прокурор Станіслав Бар заявив, що вони були громадянами України:

«З тих даних, якими ми володіємо зараз, можна сказати, що загиблі були української національності. На цьому етапі тяжко визначити, хто із водіїв спричинив лобове зіткнення. Ці факти встановлять фахівці симуляції дорожніх випадків».

Водій розтрощеного Ford, мешканець Бжеського повіту, загинув на місці події, як і п’ятеро пасажирів Volkswagen, який згорів дотла.