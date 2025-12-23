Трамп оголосив про будівництво двох бойових кораблів на свою честь

Військово-морські сили США розроблять новий клас бойових кораблів під назвою «Трамп» і побудують два лінкори — «найбільших з коли-небудь створених», оголосив президент США Дональд Трамп, виступаючи зі своєї резиденції в Мар-а-Лаго, пише Axios.

Будівництво першого лінкора, USS Defiant («Непокірний»), заплановано на початок 2030-х років — зараз він перебуває на стадії проектування. За словами Трампа, лінкори стануть частиною нового «золотого флоту» сучасних бойових кораблів. Він додав, що в результаті ВМС США планують довести чисельність такого флоту до 20–25 кораблів.

Нові лінкори поряд зі стандартними гарматами і ракетами будуть оснащені гіперзвуковою зброєю, рельсотронами (електромагнітна гармата) і потужним лазерним озброєнням, оголосив Трамп.

Разом з Трампом в Мар-а-Лаго під час його виступу були держсекретар США Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хегсет і міністр ВМС Джон Фелан.

Піт Хегсет заявив, що посилення військово-морського флоту безпосередньо пов’язане з ключовими цілями міністерства війни (колишнього міністерства оборони): відновленням «духу воїна», перебудовою збройних сил і відновленням потенціалу стримування. За словами Джона Фелана, майбутній лінкор класу «Трамп» стане «найбільшим, найсмертоноснішим, найуніверсальнішим і найкрасивішим військовим кораблем у світовому океані».