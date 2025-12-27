        Політика

        Генштаб: від початку доби на фронті зафіксовано 62 бойові зіткнення

        Віктор Алєксєєв
        27 Грудня 2025 16:42
        Ілюстративне фото / Фото 66 ОМБр
        Від початку доби російські війська не припиняють штурмові дії — зафіксовано 62 бойові зіткнення. Найбільша активність противника зберігається на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.

        За даними Генеральний штаб ЗСУ, під артилерійськими обстрілами з території РФ перебувають прикордонні населені пункти Сумської області. Бої тривають на низці напрямків, зокрема Слов’янському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському, частину атак Сили оборони вже відбили, на окремих ділянках зіткнення тривають.


