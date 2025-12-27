Генштаб: від початку доби на фронті зафіксовано 62 бойові зіткнення

Від початку доби російські війська не припиняють штурмові дії — зафіксовано 62 бойові зіткнення. Найбільша активність противника зберігається на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.

За даними Генеральний штаб ЗСУ, під артилерійськими обстрілами з території РФ перебувають прикордонні населені пункти Сумської області. Бої тривають на низці напрямків, зокрема Слов’янському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському, частину атак Сили оборони вже відбили, на окремих ділянках зіткнення тривають.