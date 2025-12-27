Зимовий шторм у США: Нью-Йорк засипало снігом, сотні рейсів скасовано

Нью-Йорк пережив найпотужніший снігопад за майже чотири роки після проходження зимового шторму, який накрив північний схід США. Негода спричинила масові скасування авіарейсів і небезпечні дорожні умови, передає BBC.

За даними Національна метеорологічна служба США, у Центральний парк зафіксували 11 см снігу — найбільше з січня 2022 року, тоді як в інших районах штату випало до 19 см. Губернаторка штату Кеті Хокул напередодні оголосила надзвичайний стан більш ніж у половині округів.

У суботу було скасовано майже 700 внутрішніх авіарейсів, переважно в районі Нью-Йорк, ще понад 3 тисячі рейсів затримали по всій країні, свідчать дані сервісу FlightAware. Найбільші снігопади також зафіксували в сусідніх штатах: у Нью-Джерсі та Коннектикуті, де в окрузі Ферфілд випало понад 23 см снігу.

Основна хвиля шторму минула до ранку суботи, однак температура залишалася нижче нуля, а умови на дорогах — небезпечними. Влада штату активувала режим «code blue» для розміщення бездомних у теплих приміщеннях. Водночас на заході США Каліфорнія підраховує збитки від найпотужнішого за останні роки зимового шторму, який спричинив зсуви бруду та підтоплення.