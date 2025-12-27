Трьом нардепам від партії “Слуга народу” висунули підозри в корупції

У суботу, 27 грудня, НАБУ та САП заявили про викриття чергової злочинної схеми, в рамках якої народні депутати на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. ZN.UA із джерел у правоохоронних органах та фракції «Слуга народу» дізналося імена парламентарів, які фігурують у справі.

Так, підозри отримали Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. Офіс останнього НАБУ прослуховувало, саме там «слуги» отримували свої конверти з грошима. Всім трьом повідомили про підозри за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ред.).

Зазначимо, що в ухвалі крім статті 368, були також вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Не виключено, що під час обрання запобіжного заходу додадуть і ці дві статті ККУ.

Водночас, як повідомили джерела, Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в «Кварталі 95» як Юзік, встиг виїхати з України. Тоді як секретаря фракції Тараса Мельничука допитують.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про прослуховування в офісі депутата-“слуги” Юрія Кісєля, завдяки якому НАБУ змогло зафіксувати його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, але й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для Банкової. Детективи вийшли на “касове вікно”, де депутати СН отримували тіньові виплати.

Справу про це НАБУ розслідувало ще коли його директором був Артем Ситник. Тоді нині загиблий депутат Антон Поляков повідомив, що депутатам партії платять зарплати в конвертах: по 5 тисяч доларів — звичайним парламентарям, і по 10-15 тисяч — головам та заступникам голів комітетів. Через деякий час НАБУ вибило з гри касира оборудки — Олександра Трухіна.