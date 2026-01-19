Сотні тисяч гривень щомісяця: на Кропивницькій митниці діяла схема поборів з експортерів

На Кіровоградщині правоохоронці заблокували корупційну схему поборів з експортерів, до якої був причетний посадовець Кропивницької митниці. Оборудка приносила організаторам сотні тисяч гривень незаконного прибутку щомісяця.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, незаконну схему налагодив заступник начальника управління контролю та адміністрування митних платежів Кропивницької митниці. Посадовець вимагав гроші від експортерів за оформлення міжнародних сертифікатів якості для вивезення товару за кордон.

“У разі відмови платити підприємцям створювали штучні перешкоди – затягували перевірки походження товару та надалі відмовляли у видачі сертифікатів. Таким чином так звана “платна послуга” стабільно приносила фігуранту сотні тисяч гривень незаконного доходу щомісяця”, – розповіли в ДБР.

Працівники ДБР затримали посадовця 16 січня під час отримання чергового хабаря від експортера.

Митнику повідомлено про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.