1,4 млн грн виплат військовим у СЗЧ: на Кіровоградщині судитимуть підполковника штабу

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника відділення персоналу штабу однієї з військових частин на Кіровоградщині. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили у ДБР. Слідство встановило, що посадовець не припинив нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат військовослужбовцям, які самовільно залишили місце служби.

Упродовж чотирьох місяців військові продовжували отримувати кошти, що призвело до збитків державі на понад 1,4 млн грн. За даними слідства, порушення стало наслідком неналежного виконання службових обов’язків.

Підполковник повністю відшкодував завдані збитки. Його обвинувачують за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.