Олімпіада-2026: сьогодні українці боротимуться за медалі у кількох дисциплінах

У вівторок, 18 лютого, представники збірної України виступлять на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні у п’яти видах спорту. У низці дисциплін цього дня розігруватимуться медалі.
Розклад виступів за київським часом:
⛷ Лижні гонки (командний спринт)
- 10:45 — жінки, кваліфікація: Анастасія Нікон, Софія Шкатула
- 12:45 — жінки, фінал (15 найкращих команд за підсумками кваліфікації)
- 11:15 — чоловіки, кваліфікація: Дмитро Драгун, Олександр Лісогор
- 13:15 — чоловіки, фінал (15 найкращих команд за підсумками кваліфікації)
🎿 Гірськолижний спорт (слалом, жінки)
- 11:00 — перша спроба: Анастасія Шепіленко
- 14:30 — друга спроба (за результатами першого заїзду)
🎿 Фристайл (лижна акробатика, жінки)
- 11:00 — кваліфікація №1: Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Неллі Попович
- 11:45 — кваліфікація №2 (для спортсменок, які не потраплять до топ-6 у першій спробі)
- 14:00 — фінал (12 найкращих за підсумками кваліфікації)
🎯 Біатлон (жінки, естафета)
- 15:45 — Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик
⛸ Шорт-трек (чоловіки, 500 м)
- 21:15 — 1/4 фіналу (заїзд №2): Олег Гандей
- 21:44 — 1/2 фіналу (за підсумками 1/4 фіналу)
- 22:32 — фінал (за підсумками півфіналу)
Трансляцію змагань здійснюватиме Суспільне Спорт на сайті та телеканалі, а також місцеві телеканали Суспільного на території України.