        Олімпіада-2026: сьогодні українці боротимуться за медалі у кількох дисциплінах

        Сергій Бордовський
        18 Лютого 2026 10:03
        читать на русском →
        Анастасія Нікон / Фото: NordicFocus
        Анастасія Нікон / Фото: NordicFocus

        У вівторок, 18 лютого, представники збірної України виступлять на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні у п’яти видах спорту. У низці дисциплін цього дня розігруватимуться медалі.

        Розклад виступів за київським часом:

        ⛷ Лижні гонки (командний спринт)

        • 10:45 — жінки, кваліфікація: Анастасія Нікон, Софія Шкатула
        • 12:45 — жінки, фінал (15 найкращих команд за підсумками кваліфікації)
        • 11:15 — чоловіки, кваліфікація: Дмитро Драгун, Олександр Лісогор
        • 13:15 — чоловіки, фінал (15 найкращих команд за підсумками кваліфікації)

        🎿 Гірськолижний спорт (слалом, жінки)

        • 11:00 — перша спроба: Анастасія Шепіленко
        • 14:30 — друга спроба (за результатами першого заїзду)

        🎿 Фристайл (лижна акробатика, жінки)

        • 11:00 — кваліфікація №1: Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Неллі Попович
        • 11:45 — кваліфікація №2 (для спортсменок, які не потраплять до топ-6 у першій спробі)
        • 14:00 — фінал (12 найкращих за підсумками кваліфікації)

        🎯 Біатлон (жінки, естафета)

        • 15:45 — Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик

        ⛸ Шорт-трек (чоловіки, 500 м)

        • 21:15 — 1/4 фіналу (заїзд №2): Олег Гандей
        • 21:44 — 1/2 фіналу (за підсумками 1/4 фіналу)
        • 22:32 — фінал (за підсумками півфіналу)

        Трансляцію змагань здійснюватиме Суспільне Спорт на сайті та телеканалі, а також місцеві телеканали Суспільного на території України.


