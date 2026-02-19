ДБР перевірятиме історію посадовця Держекоінспекції Субботенка про знайдені 653 тис. доларів у гаражі бабусі

Відкрито кримінальне провадження через можливе внесення недостовірних даних до декларації тимчасового керівника Державної екологічної інспекції. Йдеться про розбіжності на суму понад 26 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Ім’я фігуранта не називають, водночас на сайті Держекоінспекції вказано, що обов’язки керівника відомства виконує Олександр Субботенко.

3 лютого було зареєстровано провадження за фактом внесення неправдивих відомостей до щорічної декларації тимчасово виконувача обов’язків голови Державної екологічної інспекції України. Підставою для цього став висновок НАЗК за результатами повної перевірки декларації посадовця за 2024 рік.

Декларація може містити недостовірні відомості на суму понад 26 млн грн, що перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації. У межах провадження перевіряються обставини набуття та декларування активів, а також відповідність наданих посадовцем пояснень фактичним даним. Досудове розслідування доручено проводити ДБР – йдеться в повідомленні.

У висновку НАЗК від 16 січня 2026 року зазначено, що в декларації Олександра Субботенка за 2024 рік виявлено недостовірні відомості на 26,1 млн грн. На той момент він обіймав посаду завідувача сектору з координації та контролю територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції.

У розділі “грошові активи” Олександр Субботенко задекларував 623 тис. доларів готівкою (26,1 млн грн за курсом НБУ). Посадовець пояснив, що знайшов 653 тис. доларів у гаражі померлої бабусі після отримання спадщини на цей об’єкт у 2021 році, а сама бабуся нібито законно отримала ці кошти, зокрема працюючи за кордоном разом із дідусем.

У НАЗК вказали, що Субботенко не надав документів, які підтверджували б походження грошей. За оцінкою агентства, його бабуся та дідусь не мали фінансової можливості заощадити 653 тис. доларів, що встановлено за результатами аналізу їхньої офіційної трудової діяльності.

Крім того, у документі зазначено, що у 2022 році Слобідський районний суд Харкова відмовив Субботенку у визнанні права власності на ці кошти у порядку спадкування, оскільки він не надав доказів належності грошей бабусі. Суд вказав, що ці кошти «можуть являти собою скарб», а правила набуття права власності на скарб визначені ст. 343 ЦК України.

НАЗК також зазначило, що посадовець не надав документів, які підтверджували б можливість заощадження 623 тис. доларів, задекларованих ним. За результатами перевірки агентство вважає, що в його діях є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України — внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.