Європейські спецслужби скептично оцінюють можливість укладення мирної угоди щодо України цього року

Керівники європейських розвідувальних служб песимістично оцінюють шанси досягнення цього року угоди про завершення війни Росії проти України, попри твердження Дональда Трампа про те, що переговори за посередництва США наблизили перспективу домовленості «досить близько».

Очільники п’яти європейських спецслужб, які останніми днями спілкувалися з Reuters на умовах анонімності, заявили, що Росія не прагне швидкого завершення війни. Четверо з них зазначили, що Москва використовує переговори зі США для просування питання зняття санкцій і укладення бізнес-угод.

Переговори — останній раунд яких цього тижня відбувся в Женеві — є «театром переговорів», сказав один із керівників європейської розвідки.

Ці коментарі вказують на разючий розрив у підходах між європейськими столицями та Білим домом. Україна заявляє, що Вашингтон прагне укласти мирну угоду до червня — напередодні проміжних виборів до Конгресу США в листопаді. Трамп стверджує, що вірить у бажання президента Росії Володимира Путіна укласти домовленість.

«Росія не шукає мирної угоди. Вона прагне досягнення своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися», — сказав один із керівників європейської розвідки. Серед них — усунення українського лідера Володимира Зеленського та перетворення України на «нейтральний» буфер щодо Заходу.

Головна проблема, за словами іншого керівника спецслужби, полягає в тому, що Росія ані не хоче, ані не потребує швидкого миру, а її економіка «не перебуває на межі краху».

Хоча розвідники не уточнили, як саме отримали ці дані, їхні служби використовують людські джерела, перехоплення комунікацій та інші методи. Усі вони заявили, що вважають Росію пріоритетною ціллю для розвідки.

Путін заявляє, що готовий до миру, але на власних умовах. Російські чиновники стверджують, що європейські уряди неодноразово помилялися в оцінках Росії.

Інтенсивна дипломатія

Цього тижня українські та російські переговорники провели третю у 2026 році зустріч за посередництва США без прориву щодо ключових розбіжностей, зокрема територіальних.

Москва вимагає, щоб Київ вивів війська з решти приблизно 20% східної частини Донецької області, яку Росія не контролює, — на що Україна відмовляється погоджуватися.

Другий співрозмовник із розвідки сказав, що Росію могло б задовольнити отримання всієї Донецької області, але це не виконало б її мети — повалення прозахідного уряду Зеленського.

Третій керівник спецслужби зазначив, що існує помилкове переконання, ніби поступка України щодо Донеччини швидко приведе до мирної угоди.

«Якщо росіяни отримають ці поступки, я думаю, що це, можливо, лише початок справжніх переговорів», — сказав чиновник, прогнозуючи подальші вимоги Москви.

Він також, не наводячи доказів, висловив занепокоєння «дуже обмеженим» рівнем навичок ведення переговорів із Росією на Заході, зокрема в Європі, яка, за словами Зеленського, повинна відігравати активну роль у переговорах.

Американську сторону очолюють Стів Віткофф — девелопер нерухомості та давній друг Трампа — і Джаред Кушнер, зять президента США.

Обидва працювали над іншими конфліктами від імені Трампа, але жоден із них не є професійним дипломатом і не має спеціальної експертизи щодо Росії чи України.

У відповідь на запит про коментар речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що анонімна критика не допомагає зусиллям США щодо припинення війни. «Президент Трамп і його команда зробили більше, ніж будь-хто інший, щоб звести обидві сторони разом, зупинити вбивства і досягти мирної угоди».

«Дуже високі ризики»

Двоє співрозмовників заявили, що Москва намагається розділити переговори на два напрями: один — щодо війни, інший — щодо двосторонніх домовленостей зі США, які включали б зняття санкцій із Росії.

Зеленський сказав, що його розвідка повідомила: американські й російські переговорники обговорюють двосторонню співпрацю обсягом до 12 трильйонів доларів, запропоновану російським представником Кирилом Дмитрієвим.

Європейські чиновники деталей цих обговорень не надали.

Другий керівник розвідки зазначив, що така пропозиція покликана зацікавити і Трампа, і російських олігархів, які не отримали вигоди від війни через санкції, але лояльність яких Путіну необхідна на тлі зростання економічних труднощів.

Він додав, що зрештою Росія є «стійким суспільством», здатним витримувати труднощі.

Водночас третій чиновник заявив, що у другій половині 2026 року Росія зіткнеться з «дуже високими» фінансовими ризиками, зокрема через обмежений доступ до ринків капіталу внаслідок санкцій і високі витрати на запозичення.

Деякі аналітики вважають, що російська економіка перебуває між стагнацією та рецесією після зростання лише на 1% торік.

Ключова облікова ставка центрального банку, яка визначає вартість запозичень, становить 15,5%. Ліквідна частина російського «фонду на чорний день», який уряд використовує для покриття бюджетного дефіциту, скоротилася більш ніж удвічі з часу вторгнення 2022 року.