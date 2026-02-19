Російські війська стикаються з проблемами зв’язку через втрату Starlink і обмеження Telegram

Російські підрозділи, що воюють проти України, зіткнулися із серйозними проблемами зв’язку через обмежений доступ до мобільного інтернету Starlink та нові обмеження месенджера Telegram у самій Росії. За оцінками українських, європейських і натівських джерел, ці фактори вже впливають на бойові можливості російських сил на передовій, повідомляє Bloomberg.

На початку лютого компанія SpaceX заявила про заходи, спрямовані на запобігання несанкціонованому використанню Starlink російськими військовими. У результаті російські підрозділи втратили доступ до терміналів, які контрабандою доставлялися до зон бойових дій для зв’язку та керування безпілотниками. Водночас українські військові продовжують користуватися авторизованими терміналами.

Додатковим ударом стали обмеження Telegram, запроваджені російським регулятором 10 лютого через невиконання вимог щодо даних. Це викликало невдоволення серед російських військових, які активно використовують месенджер для координації дій на полі бою.

Реклама

Реклама

Європейські дипломати та представники НАТО вважають, що труднощі зі зв’язком мають відчутний вплив на ситуацію на фронті. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що нещодавні українські контратаки могли стати можливими саме через збої в роботі російських Starlink-терміналів і Telegram, що особливо вдарило по застосуванню ударних дронів.

Українська влада раніше повідомляла, що Росія використовувала тисячі терміналів Starlink, а також намагалася обходити обмеження, змушуючи родичів українських полонених реєструвати обладнання. У Службі безпеки України закликали громадян повідомляти про подібні спроби вербування.

У Кремлі визнали відключення частини терміналів, але заявили, що це нібито не вплинуло на систему управління військами. Водночас труднощі зі зв’язком виникають на тлі зростання втрат російської армії та проблем із поповненням особового складу, про що повідомляють західні оцінки.

За українськими даними, наприкінці 2025 — на початку 2026 року щомісячні втрати Росії зросли до десятків тисяч загиблих, а британська сторона вказує на дедалі більшу залежність Москви від іноземних найманців. На окремих ділянках фронту співвідношення втрат може сягати кількох десятків російських військових на одного українського.

Російська влада традиційно не розкриває повних даних про власні втрати, наполягаючи, що вони менші за українські, однак незалежні оцінки свідчать про протилежне.