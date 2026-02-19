Зеленський відреагував на можливі переговори НАТО з Росією без участі України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливі обговорення нового документа між НАТО та Росією не можуть відбуватися без участі України, якщо вони стосуються її майбутнього членства в Альянсі. За його словами, важливо, щоб партнери обговорювали потенційне місце України в НАТО безпосередньо з Києвом, навіть якщо окремі переговори можуть відбуватися без української сторони.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, додавши, що Україна реагуватиме на будь-які несподівані рішення, якщо вони з’являться. Водночас він підкреслив, що не вважає корисними історичні дискусії навколо війни, оскільки вони, на його думку, лише затягують час і відволікають від переходу до дипломатичного врегулювання.

Зеленський зазначив, що добре обізнаний із російською історією та суспільством, наголосивши на власному досвіді перебування в різних містах Росії та знанні менталітету її громадян. Водночас він підкреслив, що нинішній політичний устрій Росії є вибором самого російського суспільства.

Реклама

Реклама

Президент наголосив, що ключовим залишається питання безпеки та необхідність якнайшвидшого завершення великої війни проти України. За його словами, саме на цьому він прагне зосередити можливі переговори, підкреслюючи важливість швидкого і результативного миру.