        В Україні відзначають День Державного Герба

        Віктор Алєксєєв
        19 Лютого 2026 11:37
        Ілюстративне фото / Фото з shevron-print.com.ua
        Ілюстративне фото / Фото з shevron-print.com.ua

        Сьогодні в Україні відзначають День Державного Герба — свято, присвячене одному з ключових символів української державності. Саме цього дня у 1992 році Верховна Рада затвердила тризуб як малий Державний Герб України.

        Тризуб має багатовікову історію та походить із часів Київської Русі, коли його використовували як родовий знак князівської династії Рюриковичів. У новітній історії він став символом боротьби українського народу за незалежність, свободу та суверенітет держави.

        Державний Герб є невід’ємним елементом офіційної символіки України разом із Державним Прапором і Державним Гімном. Його зображення використовують на державних установах, документах, грошових знаках і військовій символіці.

        У цей день по всій країні відбуваються урочисті заходи, тематичні виставки, освітні події та церемонії вшанування державних символів. В умовах повномасштабної війни значення тризуба як символу єдності, незламності та прагнення до свободи набуває особливого змісту для українського суспільства.

        Це оберіг, який ми носимо біля серця, і слово «ВОЛЯ», закладене в його лініях, найважливіша риса української нації, яку бачить увесь світ.

        З Днем Державного Герба України!


