Пішов із життя легендарний ведучий “Еників-беників” Анатолій Суханов

Київська культурна спільнота зазнала важкої втрати: 27 грудня в одній зі столичних лікарень зупинилося серце Анатолія Суханова.

Артиста госпіталізували напередодні вранці, проте врятувати його не вдалося. Трагічну звістку підтвердив колектив театру «Колесо», де актор працював протягом багатьох років.

Мати митця, Олена Чорногуз, висловила глибокий біль, наголосивши на неповторності особистості сина.

Анатолій лише кілька днів тому відсвяткував своє 54-річчя. Його професійний шлях був нерозривно пов’язаний із Києвом: він отримав акторську та режисерську освіту в університеті ім. Карпенка-Карого, де згодом і сам ділився досвідом зі студентами.

Глядачі пам’ятають його не лише за ролями в театрі, зокрема у постановці «СкороВода», а й як легендарного ведучого популярних дитячих телепередач «Еники-беники» та «Лего-експрес».