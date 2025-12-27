        Економіка

        У Києві та області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів

        Віктор Алєксєєв
        27 Грудня 2025 17:08
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС

        Унаслідок масованої російської атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру України в Києві та Київській області запроваджені аварійні відключення електроенергії. Станом на 15:00 без світла залишаються понад 500 тисяч споживачів, повідомив Артем Некрасов.

        За його словами, вночі та протягом дня ворог застосував майже 500 ударних безпілотників і близько 40 ракет, зокрема типу «Кинджал», уразивши об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії в Києві та Київській області.

        Внаслідок обстрілів суттєвих пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі об’єкти генерації. У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. На Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тисячі абонентів.

        Некрасов зазначив, що об’єднана енергосистема України залишається цілісною та працює паралельно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування застосовується імпорт електроенергії та заходи з обмеження споживання. Відновлення електро- і теплопостачання вже розпочалося, однак роботам заважають постійні повітряні тривоги.


