У Києві та області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів

Унаслідок масованої російської атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру України в Києві та Київській області запроваджені аварійні відключення електроенергії. Станом на 15:00 без світла залишаються понад 500 тисяч споживачів, повідомив Артем Некрасов.

За його словами, вночі та протягом дня ворог застосував майже 500 ударних безпілотників і близько 40 ракет, зокрема типу «Кинджал», уразивши об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії в Києві та Київській області.

Внаслідок обстрілів суттєвих пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі об’єкти генерації. У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. На Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тисячі абонентів.

Некрасов зазначив, що об’єднана енергосистема України залишається цілісною та працює паралельно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування застосовується імпорт електроенергії та заходи з обмеження споживання. Відновлення електро- і теплопостачання вже розпочалося, однак роботам заважають постійні повітряні тривоги.