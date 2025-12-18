Україну та Венесуелу не згадував: звернення Трампа до нації

У своєму зверненні з Білого дому президент США Дональд Трамп у середу заявив про свої досягнення, вчергове звинуватив Джо Байдена у стрімкому зростанні споживчих цін та оголосив про виплату “дивідендів” військовослужбовцям

Про це пише Reuters.

Святкова промова тривала менш ніж 20 хвилин і була виголошена у надзвичайно швидкому темпі.

“Одинадцять місяців тому я успадкував хаос, і я його виправляю”, — сказав Трамп.

Як помітили журналісти, промова була сповнена відчуття образи: Трамп скаржився на міграційні “вторгнення”, насильницьку злочинність і питання прав трансгендерних людей у залі дипломатичних прийомів Білого дому, прикрашеному святковим декором.

Він поклав провину на колишнього президента Джо Байдена, попередні торгівельні угоди, іммігрантів і те, що назвав корумпованою системою.

Водночас Трамп вихваляв роботу своєї адміністрації цього року з низки питань — від скорочення нелегальних перетинів кордону до зниження цін на окремі товари. Він також пообіцяв, що наступного року країна стане сильнішою.

Серед небагатьох політичних ініціатив Трамп оголосив, що 1 450 000 військовослужбовців до Різдва отримають спеціальну виплату у розмірі 1776 доларів на честь заснування США у 1776 році. Він також підтримав республіканську пропозицію виплачувати готівку безпосередньо населенню для компенсації вартості медичного страхування замість надання субсидій через Закон про доступну медичну допомогу. Ця пропозиція поки що не має достатньої підтримки в Конгресі.

“Я хочу, щоб гроші надходили безпосередньо людям, щоб ви могли самі купувати медичне страхування. Єдині, хто програє, — це страхові компанії”, — сказав Трамп.

У своїй промові Трамп заявив, що залучив 18 трильйонів доларів інвестицій, які створять робочі місця та відкриють заводи. Він назвав свою тарифну політику одним із ключових чинників.

“Рік тому наша країна була мертвою. Тепер ми — найгарячіша країна у світі”, — сказав Трамп.

Промова прозвучала за день до уважно відстежуваного оновлення даних про інфляцію від Бюро статистики праці. Після досягнення чотирирічного мінімуму на рівні 2,3% у квітні — лише через три місяці після початку другого терміну Трампа — річна інфляція з того часу поступово зростає.

Загалом нещодавні урядові дані показують, що економічне зростання частково відновилося після скорочення в перші місяці року. Водночас вони свідчать, що зростання зайнятості сповільнилося під час другого терміну Трампа, рівень безробіття піднявся до найвищого рівня за чотири роки, а споживчі ціни залишаються високими.

Трамп приділив мало уваги зовнішній політиці — темі, яка займала значну частину його першого року після повернення на посаду. Він побіжно згадав війну в Газі, але не згадав війну в Україні чи конфлікт з Венесуелою, що набирає обертів.