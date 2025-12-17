У 2025 році Росія витратить на війну в Україні 11 трлн рублів

Витрати державного бюджету Росії, безпосередньо пов’язані з веденням війни проти України, у 2025 році становитимуть 5,1% ВВП. Про це повідомив Telegram-канал Faridaily, який веде незалежна журналістка Фаріда Рустамова, з посиланням на дані, оприлюднені міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим під час презентації на колегії його міністерства.

Згідно з цими ж даними, Мінекономрозвитку РФ вважає, що в 2025 році ВВП країни досягне 217,3 трлн рублів. Виходячи з цього, пише Faridaily, витрати Росії на війну можна оцінити в 11,1 трлн рублів. Канал підкреслив, що Міноборони вперше оприлюднило розмір прямих витрат Кремля на війну в Україні.

Раніше були відомі лише загальні витрати федерального бюджету за статтею «Національна оборона». У 2025 році вони склали 13,5 трлн рублів і, серед іншого, включають витрати на розробку нових озброєнь, будівництво та інші напрямки. Як зазначає Faridaily, безпосередньо на війну з Україною буде витрачено приблизно 82% цієї суми. Тим часом витрати бюджету за статтею «Соціальна політика» в 2025 році склали 6,88 трлн рублів.

