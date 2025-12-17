Путін заявив, що Росія досягне цілей в Україні дипломатією або військовим шляхом

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва має намір досягти своїх цілей у війні проти України як дипломатичними, так і військовими засобами, а також планує розширювати так звану «буферну зону безпеки».

За словами Путіна, Росія нібито віддає перевагу дипломатичному врегулюванню та «усуненню першопричин конфлікту», однак у разі відмови іншої сторони та її союзників від «змістовних переговорів» Москва, за його словами, діятиме військовим шляхом, повідомляє Reuters.

Він також заявив, що завдання зі створення та розширення «зони безпеки» на території України виконуватиметься послідовно.

Наразі Росія повністю контролює окупований Крим, близько 90 відсотків території Донецької та Луганської областей, а також приблизно 75 відсотків Херсонської і Запорізької областей, які Москва незаконно оголосила своїми. Крім того, російські війська утримують окремі ділянки в Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Заяви Путіна свідчать про намір Кремля продовжувати наступальні дії на частині цих напрямків.

На тлі активізації зусиль президента США Дональда Трампа щодо досягнення швидкої мирної угоди Путін заявив, що російські війська, за його словами, просуваються на всіх фронтах.

Водночас міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов визнав, що українські сили намагаються повернути контроль над Куп’янськом на Харківщині, однак, за його твердженням, ці спроби не мають успіху. Українська сторона раніше заявила, що контролює близько 90 відсотків міста, яке Росія оголосила захопленим у листопаді.

Також Путін звинуватив європейських лідерів у нагнітанні страхів щодо можливого нападу Росії на Європу, назвавши такі заяви «вигадкою» і «свідомою істерією».

Він водночас повторив, що Росія нібито не прагне війни з Європою, але буде готова до неї, якщо, за його словами, це стане «вибором Європи».