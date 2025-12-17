Дружина Шабуніна прокоментувала ситуацію зі “зливом” у Telegram-канали інтимних фото свого чоловіка

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинувачує співробітників Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора у передачі Telegram-каналам своїх інтимних фото з телефону, вилученого під час обшуку.

Про це Віталій Шабунін написав у своєму Telegram-каналі.

“Так Сухачов, Кравченко і ко “відповіли” на публікацію нами сайту з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП. За його словами, оскільки на посадах їх продовжує тримати Зеленський, значить він не лише відповідає, а й підтримує такі їхні дії”, – написав Шабунін.

Реклама

Реклама

Публікацію своїх інтимних фото з вилученого при обшуку телефону Шабунін назвав новим пробитим дном.

Дружина Шабуніна прокоментувала ситуацію та заявила, що адресатом цих фото була саме вона.

“З початком повномасштабного вторгнення ми з дітьми виїхали закордон. Ми з чоловіком намагались підтримувати близькість будь-якими доступними нам способами. Так само в періоди, коли він по службі на Сході. Інтимність в парі для того й інтимність, щоб бути для двох. І ми її розвиваємо та підтримуємо в той спосіб, що нам наразі доступний”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 серпня у ДБР повідомили, що завершили слідство у справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якого обвинувачують в ухиленні від проходження військової служби за сприяння командира частини.