        Кримінал

        Зґвалтування та вбивство семирічної дівчинки в Одесі: обвинуваченому загрожує довічне

        Галина Шподарева
        17 Грудня 2025 13:19
        Обвинувачений у вбивстві семирічної дівчинки / Фото: Одеська обласна прокуратура
        Прокурори скерували до суду справу про жорстоке вбивство семирічної дівчинки у червні 2025 року в Одесі. Обвинуваченому інкримінують зґвалтування, вбивство дитини, придбання та зберігання наркотиків.

        Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

        За даними слідства, у день, коли було скоєно злочин, 31-річний житель Одеси вживав канабіс. Діти у дворі знали чоловіка, адже той часто прихищав бездомних котів і спілкувався з дітьми. Скориставшись довірою, зловмисник запросив знайому сусідську дівчинку до себе під приводом подивитися на кота.

        Там нелюд скористався її безпорадністю: зґвалтував та задушив. Тіло поклав у сумку та коробку, на таксі відвіз, заховавши у невеликому підвалі біля іншого будинку – розповіли в прокуратурі.

        Експертиза підтвердила наявність в крові затриманого наркотику.

        За клопотанням прокуратури зараз обвинувачений перебуває під вартою. Обвинуваченому загрожує максимальна міра покарання – довічне ув’язнення.  

        Затримання підозрюваного у вбивстві та місце злочину / Фото: Одеська обласна прокуратура

