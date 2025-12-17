Зґвалтування та вбивство семирічної дівчинки в Одесі: обвинуваченому загрожує довічне

Прокурори скерували до суду справу про жорстоке вбивство семирічної дівчинки у червні 2025 року в Одесі. Обвинуваченому інкримінують зґвалтування, вбивство дитини, придбання та зберігання наркотиків.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у день, коли було скоєно злочин, 31-річний житель Одеси вживав канабіс. Діти у дворі знали чоловіка, адже той часто прихищав бездомних котів і спілкувався з дітьми. Скориставшись довірою, зловмисник запросив знайому сусідську дівчинку до себе під приводом подивитися на кота.

Там нелюд скористався її безпорадністю: зґвалтував та задушив. Тіло поклав у сумку та коробку, на таксі відвіз, заховавши у невеликому підвалі біля іншого будинку – розповіли в прокуратурі.

Експертиза підтвердила наявність в крові затриманого наркотику.

За клопотанням прокуратури зараз обвинувачений перебуває під вартою. Обвинуваченому загрожує максимальна міра покарання – довічне ув’язнення.