        Двох студентів убито, ще дев’ятеро поранені: у справі стрілянини в Брауні є затриманий

        Сергій Бордовський
        14 Грудня 2025 16:51
        Скріншот з камери відеоспостереження, на якому, за словами поліції, зображений підозрюваний у стрілянині в Університеті Брауна / Фото: Відділу зв'язків з громадськістю міста Провіденс
        Скріншот з камери відеоспостереження, на якому, за словами поліції, зображений підозрюваний у стрілянині в Університеті Брауна / Фото: Відділу зв'язків з громадськістю міста Провіденс

        Поліція міста Провіденс затримала «особу, що становить інтерес» у справі стрілянини в Університеті Брауна, внаслідок якої загинули двоє студентів, ще дев’ятеро людей зазнали поранень.

        Про це повідомляє Reuters з посиланням на керівництво служби громадської безпеки міста. За словами шефа поліції Провіденса Оскара Переса, підозрюваного взяли під варту рано вранці в неділю, і наразі правоохоронці не розшукують інших осіб у межах цього інциденту. Деталі щодо затриманого не розголошують, оскільки розслідування триває.

        Мер Провіденса Бретт Смайлі повідомив, що семеро поранених перебувають у стабільному стані, один — у критичному, але стабільному, ще одну людину вже виписали з лікарні. Після затримання підозрюваного наказ залишатися в укриттях для навколишніх районів було скасовано, однак частина вулиць залишається перекритою через роботу слідчих. За словами мера, у місті очікується посилена присутність поліції.

        Адміністрація Браунського університету також повідомила про скасування режиму shelter-in-place на кампусі, водночас доступ до окремих будівель і територій залишається обмеженим. У день стрілянини до операції було залучено понад 400 співробітників правоохоронних органів, а в розслідуванні беруть участь ФБР та Бюро з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухівки.

        За даними слідства, нападник відкрив вогонь у навчальній аудиторії інженерного корпусу Barus & Holley під час іспитів, після чого втік. Поліція вилучила гільзи на місці події та оприлюднила відео з підозрюваним — чоловіком, імовірно у віці близько 30 років, одягненим у чорне.

        Президент університету Крістіна Паксон заявила, що майже всі постраждалі — студенти, назвавши інцидент «днем, який ніколи не мав статися». Губернатор Род-Айленда Ден Маккі пообіцяв, що винного буде притягнуто до відповідальності, а президент США Дональд Трамп назвав подію «жахливою».

        Як зазначає Reuters, масові стрілянини залишаються поширеним явищем у США. За даними Gun Violence Archive, цього року в країні зафіксували 389 масових стрілянин, зокрема щонайменше шість — у навчальних закладах.


