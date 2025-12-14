У Запоріжжі вже 11 постраждалих після атаки рф, понад тисяча абонентів без світла

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до одинадцяти осіб. Серед поранених — рятувальники, поліцейський та дитина.

Про це повідомив Іван Федоров, зазначивши, що медичної допомоги потребують уже 11 людей, серед яких двоє співробітників ДСНС та один поліцейський. Також допомога лікарів знадобилася шестирічній дитині.

Крім того, за словами начальника Запорізької ОВА, внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися понад 1000 абонентів Запорізького району. Повністю знеструмлені два населені пункти, ще в одному світло зникло частково.

Енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків та відновлення електропостачання, щойно це дозволять безпекові умови. Екстрені служби продовжують роботу на місцях влучань.