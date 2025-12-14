Росія атакувала супермаркет в Запоріжжі: щонайменше четверо поранених

Уранці 14 грудня російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару по житловому кварталу міста. Внаслідок атаки щонайменше чотири людини дістали поранення.
Про це повідомив Іван Федоров, зазначивши, що ворожий удар прийшовся по магазину в одному з мікрорайонів Запоріжжя. Приміщення зазнали руйнувань, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
За словами начальника Запорізької ОВА, на місце атаки оперативно виїхали всі надзвичайні служби. Наслідки удару уточнюються, атака з боку російських військ тривала, мешканців закликали перебувати в укриттях і безпечних місцях.
ОНОВЛЕНО: В іншому районі міста є влучання в цивільні автівки. Попередньо, без постраждалих.