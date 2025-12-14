        Суспільство

        Росія атакувала супермаркет в Запоріжжі: щонайменше четверо поранених

        Сергій Бордовський
        14 Грудня 2025 11:01
        читать на русском →

        Уранці 14 грудня російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару по житловому кварталу міста. Внаслідок атаки щонайменше чотири людини дістали поранення.

        Ворожий удар по житловому кварталу Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА

        Про це повідомив Іван Федоров, зазначивши, що ворожий удар прийшовся по магазину в одному з мікрорайонів Запоріжжя. Приміщення зазнали руйнувань, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

        За словами начальника Запорізької ОВА, на місце атаки оперативно виїхали всі надзвичайні служби. Наслідки удару уточнюються, атака з боку російських військ тривала, мешканців закликали перебувати в укриттях і безпечних місцях.

        Реклама
        Реклама

        ОНОВЛЕНО: В іншому районі міста є влучання в цивільні автівки. Попередньо, без постраждалих.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини