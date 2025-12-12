Зеленський підтвердив удар рф по цивільному судну в порту Чорноморськ

За словами Зеленського, сьогоднішній удар, як і багато подібних атак, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Внаслідок обстрілу було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Президент наголосив, що такі дії свідчать про небажання росії серйозно ставитися до можливостей дипломатичного врегулювання та про продовження війни, спрямованої на знищення нормального життя в Україні.

Раніше місцеві пабліки та ЗМІ повідомляли, що в Одесі після вибухів загорілося судно, є постраждалий.

Глава держави підкреслив важливість того, щоб міжнародна спільнота зберігала чіткі орієнтири щодо того, хто затягує війну, а хто намагається завершити її миром. Зеленський наголосив, що росія застосовує балістичне озброєння проти цивільного життя, тоді як Україна завдає ударів по цілях, які впливають на російську воєнну машину.

Президент подякував усім у світі, хто поширює правдиву інформацію та не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення. За його словами, в Одесі та Чорноморську нині робиться все можливе для захисту життя людей — так само, як у Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжі та містах Донеччини. Зеленський наголосив, що припинення агресії залежить виключно від того, як світ реагує на дії росії.