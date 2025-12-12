        Суспільство

        У Каспійському морі ССО уразили два російські судна з озброєнням та технікою

        Галина Шподарева
        12 Грудня 2025 13:59
        Судно “Композитор Рахманінов” / Фото ілюстративне: РосЗМІ
        Підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом “Черная Искра” провели спеціальну операцію поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі. У результаті уражено два судна РФ, які перевозили озброєння та військову техніку.

        Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

        Представники повстанського руху надали ССО детальну інформацію щодо маршруту та вантажу суден.

        Судна, по яких було завдано ударів – “Композитор Рахманінов” та “Аскар-Сариджа”, які Росія використовує у військових цілях та які перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ.  

        “Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії”, – зазначили в ССО.


